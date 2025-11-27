

Tel Aviv, 27 nov. (Adnkronos) - Durante il primo giorno dell'operazione 'Cinque Pietre' nella "Samaria settentrionale" (nord della Cisgiordania, ndr), le forze israeliane hanno perquisito più di 220 edifici, interrogato decine di sospettati nella zona e arrestato diversi individui ricercati. Lo ha riferito il portavoce dell'Idf.

