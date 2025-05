Tel Aviv, 29 mag. (Adnkronos) - Le forze israeliane stanno colpendo obiettivi in ​​tutta la Striscia di Gaza, tra cui il quartiere di Shujayieh, nella parte orientale della città di Gaza. Lo riportano i media palestinesi, aggiungendo che l'Idf ha distribuito volantini per esortare i residenti dei quartieri settentrionali di Gaza sfollare verso sud. Il portavoce in lingua araba dell'esercito, Avichay Adraee, ha scritto su X che le infrastrutture civili nell'area di Nuseirat sono state colpite a causa del loro utilizzo per attività terroristiche.