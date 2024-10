Tel Aviv, 30 ott. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha emesso nuovi ordini di evacuazione per almeno otto villaggi nel Libano meridionale, dopo aver chiesto l'evacuazione di molte aree del Libano orientale. "Per la vostra sicurezza, dovete evacuare immediatamente le vostre case e spostarvi a nord del fiume Awali. Per garantire la vostra sicurezza, dovete evacuare senza indugio", ha detto un portavoce dell'Idf su X, aggiungendo che ai civili è vietato dirigersi verso sud.