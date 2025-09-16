

Tel Aviv, 16 set. (Adnkronos) - "Hamas ha creato il più grande scudo umano della storia a Gaza. Sfrutta la popolazione e impedisce ai residenti di evacuare la città attraverso gravi violenze. Le Idf stanno consentendo l'evacuazione della popolazione e stimano che finora siano stati evacuati oltre 350.000 residenti". Lo ha dichiarato il portavoce dell'esercito israeliano, il generale di brigata Efi Defrin, aggiungendo che, "nell'ambito del piano operativo, abbiamo adattato gli sforzi umanitari in conformità con il diritto internazionale. Non ci sarà fame nella Striscia di Gaza. Gli aiuti saranno consegnati anche a Gaza City".

