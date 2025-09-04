

Tel Aviv, 4 set. (Adnkronos) - Un missile lanciato dallo Yemen nelle prime ore di stamattina è caduto fuori dal territorio israeliano. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, che in precedenza aveva attivato le sirene d'allarme, dopo aver individuato il lancio del missile Houthi - il terzo in meno di 24 ore - diretto verso Israele. In un post su X, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha minacciato di reagire ai tre missili lanciati ieri e oggi dal gruppo yemenita degli Houthi.

