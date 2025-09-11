

Tel Aviv, 11 set. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha intercettato un missile lanciato dallo Yemen verso il territorio israeliano nelle prime ore di stamattina. Lo ha reso noto l'esercito. Le sirene d'allarme hanno risuonato nelle zone di Mitzpe Ramon e Shitim, nel Negev meridionale, a causa del lancio del missile. Secondo i servizi sanitari d'emergenza del Paese, non sono state segnalate vittime o feriti tra gli israeliani.

