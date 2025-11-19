

Tel Aviv, 19 nov. (Adnkronos) - "Le Idf stanno attualmente colpendo diverse infrastrutture terroristiche di Hezbollah nel Libano meridionale". Lo ha scritto su X l'esercito israeliano. I raid - precisa l'esercito israeliano - sono avvenuti dopo aver diramato avvisi di evacuazione per diversi siti in due villaggi.



