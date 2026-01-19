

Beirut, 19 gen. (Adnkronos) - Le Idf stanno attaccando obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale. Lo ha riferito il portavoce delle Idf, secondo cui gli attacchi israeliani hanno preso di mira le infrastrutture di Hezbollah, tra cui le basi di lancio dei razzi. Secondo l'esercito, tra gli obiettivi ci sono campi di addestramento utilizzati da Hezbollah per pianificare e portare a termine attacchi contro Israele.

Le Idf affermano di aver colpito anche i cunicoli utilizzati dal gruppo islamista per immagazzinare armi. I cunicoli si trovavano in siti di Hezbollah dove negli ultimi mesi è stata individuata "insolita attività militare" da parte del gruppo terroristico. L'esercito aggiunge di aver colpito siti di lancio di razzi ed edifici utilizzati da Hezbollah per effettuare attacchi contro Israele.

