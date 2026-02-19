

Tel Aviv, 19 feb. (Adnkronos) - Hamas sta consolidando la sua influenza a Gaza assegnando ai suoi lealisti ruoli chiave nel governo, riscuotendo tasse e pagando stipendi. Lo ha riferito l'Idf, secondo cui l'interferenza del Movimento islamico di resistenza sulle principali strutture di potere di Gaza ha alimentato un diffuso scetticismo sulle prospettive del piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che richiede al gruppo militante di rinunciare alle armi in cambio del ritiro militare israeliano dal territorio.

"Hamas sta portando avanti misure sul campo volte a preservare la sua influenza e la sua presa sulla Striscia di Gaza 'dal basso verso l'alto' integrando i suoi sostenitori negli uffici governativi, negli apparati di sicurezza e nelle autorità locali", ha affermato l'Idf in un documento presentato al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

