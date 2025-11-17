

Tel Aviv, 17 nov. (Adnkronos) - "L'Aeronautica Militare israeliana ha eliminato ieri sera il terrorista Muhammad Ali Shoueish nella zona di al-Mansouri, nel Libano meridionale, che fungeva da rappresentante di Hezbollah nell'area". Lo ha riferito un portavoce delle Idf, aggiungendo che Ali Shoueish era responsabile del mantenimento dei contatti tra Hezbollah e gli abitanti del villaggio in materia militare ed economica e che si occupava del sequestro di proprietà private a fini terroristici. Il portavoce delle Idf ha inoltre osservato che "le azioni del terrorista costituiscono una violazione degli accordi tra Israele e Libano".

