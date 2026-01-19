

Tel Aviv, 19 gen. (Adnkronos) - Le forze di difesa israeliane, lo Shin Bet, la Polizia di Frontiera e la Polizia di Stato hanno avviato un'ampia operazione contro il terrorismo nel quartiere di Jabel Johar a Hebron. Lo hanno annunciato in una dichiarazione congiunta il portavoce dell'Idf e lo Shin Bet, che ha sottolineato come l'operazione abbia lo scopo di contrastare le infrastrutture terroristiche, eliminare il possesso illegale di armi e rafforzare la sicurezza nell'area. L'operazione proseguirà per diversi giorni - comunicano le forze armate e i servizi - durante i quali si udiranno rumori di esplosioni e si avvertirà un aumento dei movimenti delle forze di difesa israeliane nell'area.

