

Tel Aviv, 1 ott. (Adnkronos) - Le forze israeliane hanno localizzato e distrutto la scorsa notte un magazzino contenente 15 razzi nella Cisgiordania centrale. Lo ha riferito l'Idf in una nota, aggiungendo che i razzi, "in varie fasi di produzione, insieme a esplosivi, armi e altre armi", sono stati trovati nella zona di Beitunia, una città palestinese situata vicino a Ramallah e alla prigione israeliana di Ofer.

"Gli esplosivi sono stati disinnescati sul posto dal personale addetto agli ordigni esplosivi della polizia di frontiera israeliana e le armi sono state confiscate", ha affermato l'esercito, secondo cui le munizioni erano state immagazzinate da una "cellula terroristica coinvolta nella produzione di razzi, arrestata la scorsa settimana nella zona di Ramallah".

