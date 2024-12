Tel Aviv, 3 dic. (Adnkronos) - I bunker di Hezbollah sul lato libanese della zona di confine del Monte Dov sono stati recentemente demoliti dagli ingegneri militari. Lo ha reso noto l'Idf, in un'operazione che ha "neutralizzato tutte le minacce" nella zona. L'esercito afferma di aver effettuato raid nell'area del Monte Dov nelle ultime settimane, "come parte dello sforzo difensivo per distruggere i tunnel dell'organizzazione terroristica Hezbollah nelle basi nemiche".