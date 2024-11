Tel Aviv, 5 nov. (Adnkronos) - L'Idf ha confermato che l'aeronautica militare ha condotto un attacco in Siria, colpendo i depositi di armi appartenenti all'unità munizioni di Hezbollah nella regione di al-Qusayr, vicino al confine con il Libano. "L'unità munizioni di Hezbollah è responsabile dello stoccaggio di armi in Libano e ha recentemente esteso le sue operazioni in Siria, in particolare nell'area di al-Qusayr", ha affermato l'Idf. "Questo è un altro esempio di come Hezbollah stia costruendo un'infrastruttura logistica per trasferire armi dalla Siria al Libano tramite valichi di frontiera".