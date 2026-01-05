

Tel Aviv, 5 gen. (Adnkronos) - Le Idf hanno reso noto di aver colpito "un terrorista di Hamas che pianificava un imminente attacco terroristico contro le truppe delle dell'esercito che operano nella Striscia di Gaza meridionale". Il militante "rappresentava una minaccia imminente per le truppe ed è stato colpito con precisione", ha affermato l'Idf, aggiungendo che "sono state prese misure per mitigare i danni ai civili".

