Tel Aviv, 7 gen. (Adnkronos) - Le forze di difesa israeliane e lo Shin Bet hanno colpito un alto militante di Hamas che stava pianificando attacchi terroristici contro le forze nella Striscia di Gaza settentrionale, dopo che i militanti hanno aperto il fuoco verso un'area in cui i soldati stavano operando nelle prime ore di oggi. "Questo attacco costituisce una palese violazione dell'accordo di cessate il fuoco", hanno sottolineato i funzionari.
Sembra che i militanti di Hamas, fossero arrivati nella Striscia di Gaza settentrionale nell'ambito delle ricerche dell'ostaggio deceduto Ran Guaili. L'Idf sta ancora verificando se l'alto funzionario di Hamas, aggredito in risposta, sia stato ucciso.