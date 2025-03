Tel Aviv, 28 mar. (Adnkronos) - Le Idf hanno comunicato di aver colpito un deposito di droni di Hezbollah nell'attacco di questa mattina nella periferia meridionale della capitale libanese Beirut. La struttura, utilizzata per immagazzinare i droni, apparteneva alle forze aeree di Partito di Dio, note come Unità 127, afferma l'esercito. L'unità è responsabile degli attacchi con droni carichi di esplosivo contro Israele e del volo di droni di sorveglianza per raccogliere informazioni.

"Hezbollah ha piazzato la sua infrastruttura terroristica nel cuore della popolazione civile. Questo è un altro esempio dell'uso cinico dei cittadini libanesi come scudi umani da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah", ha dichiarato l'Idf, sottolineando di aver diramato, prima dell'attacco, un avviso di evacuazione per l'edificio sparato diversi colpi di avvertimento nella zona prima di sganciare munizioni più grandi. Per l'esercito, l'attacco è una risposta al lancio di razzi di questa mattina dal Libano verso il nord di Israele, ritenuto una "palese violazione" dell'accordo di cessate il fuoco.