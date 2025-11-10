

Tel Aviv, 10 nov. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha colpito "infrastrutture terroristiche" nel Libano meridionale e nella valle della Beqaa. Lo ha reso noto l'Idf precisando di aver colpito un carico di "armi dirette contro lo Stato di Israele" in un sito di Hezbollah nel Libano meridionale, dove "negli ultimi mesi sono state identificate attività terroristiche" del gruppo. Nella zona della valle della Beqaa, le Idf hanno dichiarato di aver preso di mira "un'infrastruttura all'interno di un sito di produzione e stoccaggio di armi strategiche".

