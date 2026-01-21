

Tel Aviv, 21 gen. (Adnkronos) - L'attacco aereo nella Striscia di Gaza centrale avvenuto questa mattina ha colpito diversi sospettati che pilotavano un drone "affiliato al gruppo terroristico Hamas". Lo hanno riferito le Idf, spiegando che il drone rappresentava una minaccia per i soldati israeliani di stanza nella zona e, di conseguenza, è stato condotto un attacco aereo contro i sospetti. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha ucciso tre fotoreporter che lavoravano per un'agenzia umanitaria governativa egiziana.

