

Tel Aviv, 2 gen. (Adnkronos) - Le Idf hanno riferito di aver effettuato di recente attacchi contro obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale, tra cui un complesso di addestramento utilizzato dalla forza d'élite Radwan del gruppo. Secondo l'esercito israeliano, il sito veniva utilizzato per addestrare gli agenti a pianificare e condurre attacchi contro le forze armate e i civili israeliani, comprese esercitazioni di fuoco e addestramento all'uso delle armi. Le Idf aggiunge di aver colpito anche altre strutture di Hezbollah utilizzate come depositi di armi negli ultimi periodi.

