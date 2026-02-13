

Tel Aviv, 13 feb. (Adnkronos) - Gli ufficiali dell'unità d'élite della polizia Yamam e le truppe dell'Idf hanno arrestato a Jenin Mohammed Zaidan, accusato di essere complice dell'autore dell'attacco nel villaggio palestinese di al-Funduq del 6 gennaio 2025, in cui tre israeliani sono stati assassinati e otto sono rimasti feriti. L'esercito israeliano affermano che Zaidan era un membro di spicco di una rete terroristica nella città della Cisgiordania e che era coinvolto nel finanziamento di altri terroristi e nella progettazione di attacchi contro Israele.

Almeno tre uomini armati uccisero un anno fa con armi da fuoco il sergente maggiore Elad Yaakov Winkelstein, agente di polizia fuori servizio, e le civili Rachel Cohen e Aliza Raiz. Due degli uomini armati furono uccisi dai soldati israeliani diverse settimane dopo l'attacco, mentre il terzo fu ucciso nell'aprile 2025.

