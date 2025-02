Ramallah, 24 feb. (Adnkronos) - Due sospettati palestinesi sono stati arrestati durante la notte per aver presumibilmente aggredito e ferito due israeliani nella Cisgiordania centrale sabato. Lo rende noto l'Idf. Gli uomini sono stati fermati nel villaggio di Dayr Dibwan, appena fuori Ramallah, vicino al luogo in cui è avvenuta l'aggressione.

Secondo l'esercito, i palestinesi, armati di manganelli, coltelli e pietre hanno attaccato due israeliani, ferendoli leggermente. Altri resoconti hanno parlato di "scontri" tra coloni e palestinesi, affermando che anche tre palestinesi sono rimasti feriti e che i coloni hanno poi appiccato il fuoco a diversi edifici in un villaggio beduino vicino a Jaba, una città adiacente.

I due sospettati palestinesi sono stati consegnati alla polizia israeliana e allo Shin Bet per essere interrogati. Le Idf hanno riferito di aver arrestato altri otto palestinesi ricercati durante i raid notturni a Jenin e Qaffin.