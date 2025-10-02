

Tel Aviv, 2 ott. (Adnkronos) - Sono stati identificati cinque lanci provenienti dalla Striscia di Gaza settentrionale verso il territorio israeliano. Lo ha reso noto il portavoce dell'esercito israeliano, precisando che quattro razzi sono stati intercettati e uno è esploso in un'area aperta, senza procurare vittime.

