Gaza, 14 nov. (Adnkronos) - Human Rights Watch ha affermato che i ripetuti ordini di evacuazione impartiti da Israele a Gaza costituiscono un "crimine di guerra di trasferimento forzato" e una "pulizia etnica" in alcune parti del territorio palestinese.

"Human Rights Watch ha raccolto prove che i funzionari israeliani stanno commettendo il crimine di guerra del trasferimento forzato", afferma un rapporto l'organizzazione non governativa internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani, aggiungendo che "le azioni di Israele sembrano rientrare nella definizione di pulizia etnica" per quanto riguarda le aree dove i palestinesi non potranno fare ritorno.