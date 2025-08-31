

Sana'a, 31 ago. (Adnkronos/Afp) - Gli Houthi intensificheranno gli attacchi contro Israele, dopo che ieri un attacco israeliano ha ucciso il primo ministro del loro governo a Sana'a. Lo ha dichiarato il leader dei ribelli dello Yemen Abdul Malik al-Huthi in un discorso trasmesso dall'emittente televisiva Al-Masirah, in cui ha promesso di continuare a "prendere di mira Israele con missili e droni" e di intensificare questi attacchi, aggiungendo che i recenti raid israeliani nelle zone dello Yemen controllate dai ribelli non indeboliranno il gruppo né scoraggeranno i suoi combattenti.

