Sana'a, 2 set. (Adnkronos) - Gli Houthi dello Yemen hanno dichiarato di aver attaccato una nave "collegata a Israele" nel Mar Rosso settentrionale con due droni e un missile. Lo riportano i media israeliani, aggiungendo che il gruppo non ha specificato quando è avvenuto l'attacco.
Mo: Houthi, 'colpita nave nel Mar Rosso settentrionale'
2 settembre, 2025 • 16:53
