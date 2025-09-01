

Sana'a, 1 set. (Adnkronos) - Gli Houthi dello Yemen hanno dichiarato di aver attaccato la petroliera israeliana "Scarlet Ray" con un missile balistico nel Mar Rosso, a circa 1.000 chilometri a nord dello Yemen. La nave appartiene alla compagnia di navigazione Ray, di proprietà dell'imprenditore israeliano Abraham Ungar.

Secondo l'United Kingdom Maritime Trade Operations, che riferisce sugli incidenti nel Mar Rosso, il capitano della nave ha affermato che, nonostante si siano verificate esplosioni e schegge, la nave e l'equipaggio non hanno riportato danni.

