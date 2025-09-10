

Sana'a, 10 set. (Adnkronos/Afp) - Sono 35 i morti e 131 i feriti causati dal bombardamento israeliano su alcune postazioni degli Houthi nello Yemen. Lo riferisce su X il portavoce del ministero della Salute dei ribelli yemeniti, Anees Alasbahi, precisando che il bilancio non è definitivo.



