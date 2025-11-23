Beirut, 23 nov. (Adnkronos) - Hezbollah ha confermato l'eliminazione del suo capo di stato maggiore e secondo in comando, Haytham Ali Tabtabai, colpito dalle Idf in un appartamento nel quartiere Dahiyeh di Beirut. Lo riportano i media israeliani.
Mo: Hezbollah conferma uccisione capo di stato maggiore Tabatabai
23 novembre, 2025 • 19:33
