

Beirut, 23nov. (Adnkronos/Afp) - "L'attacco era chiaramente mirato a una figura chiave della resistenza, e i risultati sono sconosciuti". Lo ha dichiarato ai giornalisti - senza confermare l'identità dell'obiettivo di Israele - il ​​funzionario di Hezbollah Mahmud Qomati parlando dell'attacco di oggi che secondo Israele ha preso di mira il capo di stato maggiore del Partito di Dio, Haytham Ali Tabatabai, aggiungendo che il raid "supera una nuova linea rossa".

