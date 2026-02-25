

Amman, 25 feb. (Adnkronos) - Il duca e la duchessa del Sussex sono arrivati ​​in Medio Oriente per il loro primo viaggio internazionale insieme da 18 mesi. Il principe Harry e Meghan trascorreranno due giorni in Giordania per sostenere gli sforzi a sostegno delle comunità colpite da conflitti e sfollamenti. La coppia, che ha lasciato il ruolo di membro attivo della famiglia reale nel 2020, si è recata ad Amman su invito di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), da questi accolta all'arrivo all'ufficio nazionale dell'Oms ad Amman.

I Sussex hanno preso parte a una tavola rotonda organizzata dall'Oms con esponenti di importanti organismi, tra cui le Nazioni Unite e molte delle sue agenzie, rappresentanti diplomatici e donatori. Nei prossimi due giorni, Harry e Meghan dovrebbero incontrare i leader giordani e alti funzionari sanitari. Si prevede che collaboreranno con i team dell'Oms, visiteranno i programmi sanitari e di salute mentale in prima linea e incontreranno lo staff della World Central Kitchen che coordina gli aiuti alimentari per Gaza da Amman.

A settembre, la Archewell Foundation del principe Harry ha annunciato che avrebbe donato 500.000 dollari (425.000 euro) per progetti, tra i quali dell'Oms, per aiutare a produrre arti protesici e fornire altro supporto ai bambini di Gaza e dell'Ucraina. Le tre sovvenzioni della fondazione includevano 200.000 dollari (148.000 sterline) all'OMS per sostenere le evacuazioni mediche da Gaza alla Giordania e 150.000 dollari (111.000 sterline) all'organizzazione benefica Save the Children per fornire supporto umanitario a Gaza.

