Gaza, 3 ago. (Adnkronos) - Hamas ha condannato la visita del ministro della Sicurezza nazionale israeliano di estrema destra Itamar Ben-Gvir al complesso della moschea di Al-Aqsa, definendola una "minaccia" alla pace regionale. In una dichiarazione, il gruppo ha descritto la visita, guidata da Ben-Gvir e dal membro della Knesset Amit Halevi, come "un'escalation di aggressione contro il nostro popolo palestinese" e "una provocazione dei sentimenti dei musulmani di tutto il mondo".

Hamas ha avvertito che tali azioni "minacciano direttamente la pace e la sicurezza regionale e internazionale" e ha esortato la comunità internazionale e le Nazioni Unite a "chiederne conto al governo estremista di Israele". Il gruppo ha inoltre invitato il mondo ad adottare “misure urgenti” per porre fine a quelle che ha descritto come “violazioni sistematiche contro la moschea di Al-Aqsa”, e ha esortato i palestinesi a continuare a resistere alle azioni israeliane a Gerusalemme.