

Gaza, 2 nov. (Adnkronos) - Hamas ha ritrovato i corpi di tre ostaggi nella Striscia di Gaza. Lo hanno riferito fonti dell'organizzazione islamista ad al Arabiya, precisando che il luogo dove sono stati rinvenuti i resti si trova sul lato israeliano della Linea Gialla, sotto il controllo delle Idf, nella parte orientale di Khan Younis.

