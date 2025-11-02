Gaza, 2 nov. (Adnkronos) - Hamas ha ritrovato i corpi di tre ostaggi nella Striscia di Gaza. Lo hanno riferito fonti dell'organizzazione islamista ad al Arabiya, precisando che il luogo dove sono stati rinvenuti i resti si trova sul lato israeliano della Linea Gialla, sotto il controllo delle Idf, nella parte orientale di Khan Younis.
Mo: Hamas, ritrovati corpi di 3 ostaggi a Khan Younis
2 novembre, 2025 • 14:43
Gaza, 2 nov. (Adnkronos) - Hamas ha ritrovato i corpi di tre ostaggi nella Striscia di Gaza. Lo hanno riferito fonti dell'organizzazione islamista ad al Arabiya, precisando che il luogo dove sono stati rinvenuti i resti si trova sul lato israeliano della Linea Gialla, sotto il controllo delle Idf, nella parte orientale di Khan Younis.