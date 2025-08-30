

Gaza, 30 ago. (Adnkronos) - Almeno 11 palestinesi, alcuni dei quali minorenni, sono stati uccisi in un attacco aereo delle Idf su un panificio nella città di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche citate da Haaretz, secondo cui decine di altre persone sono rimaste ferite nel raid avvenuto nel quartiere Ansar, nella parte occidentale della città, e che ha colpito i palestinesi in fila per comprare il pane.



