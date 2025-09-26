Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Mi auguro che l’appello del Presidente Mattarella, nel rispetto delle autonome decisioni di ciascuno, venga raccolto dalle donne e dagli uomini della Global Flotilla, garantendo così nel contempo sicurezza ma anche la salvaguardia dell’iniziativa assunta per alleviare le sofferenze del popolo palestinese”. Così Lorenzo Guerini, deputato Pd.
**Mo: Guerini, 'spero sia accolto appello Mattarella'**
26 settembre, 2025 • 12:14
