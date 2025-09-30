

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "La Global Sumud Flotilla è in mare, a poche miglia da Gaza, con a bordo attivisti da 44 nazioni tra cui cittadini italiani. Non portano armi, ma acqua, cibo, medicinali. Portano dignità. Eppure, il ministro Crosetto si limita a lanciare ‘ultimi appelli’ e a rassicurare che, se i nostri concittadini verranno solo arrestati, potremo stare tranquilli. No, non possiamo stare tranquilli. Perché questo significa una cosa sola: che Israele sa di agire nell’impunità generale. La Marina Militare si ferma a 150 miglia, mentre Israele prepara l’attacco. Dopo i droni, le bombe incendiarie in acque internazionali. E lo fa costruendo prove false, insinuando legami inesistenti con Hamas". Così Marco Grimaldi, vice presidente di Avs alla Camera, intervenendo in Aula alla fine della seduta.

"Tutte le persone a bordo, tra cui i parlamentari Benedetta Scuderi, Arturo Scotto, Annalisa Corrado, sono pacifiche, non violente. Hanno un solo obiettivo: aprire un corridoio umanitario permanente per rompere l’assedio a Gaza. Se il Governo non garantisce protezione ai suoi cittadini, allora sta abdicando al suo dovere. Se si faranno male, sarete complici di tutto. La Flotilla vi fa paura perché ha ridato speranza a chi si sentiva impotente. Perché dimostra che la coscienza collettiva non si piega. E che l’impunità di Netanyahu e i suoi alleati non è più garantita", conclude.

