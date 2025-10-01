

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "La Flotilla rischia di oscurare una trattativa? Mi pare eccessivo, anzi: questo è il tempo della responsabilità, quella vera. Quel movimento dal basso risponde a questa necessità e a un principio di umanità che per fortuna sopravvive all’inerzia di Governi e politici deboli. Il ministro Salvini e la premier Meloni seguano l’esempio". Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito democratico, a Tagadà su La7.

"Non si deve usare la parola pace a sproposito. Ci sono ministri come Crosetto - prosegue - che parlano con cognizione. Ma Giorgia Meloni deve smettere di attaccare la Flotilla e iniziare a condannare i crimini vergognosi di Netanyahu: riconosca lo Stato di Palestina. Poi c’è Salvini, che ha detto parole indecenti: pensi ai treni e a ciò che gli compete".

"Ci auguriamo che le imbarcazioni non vengano fermate, o peggio. Servono attenzione e mobilitazione, sono doverose Se ciò avverrà, saremo in piazza con i sindacati", conclude.

