

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "La Flotilla rappresenta un’operazione umanitaria di grande valore e va garantita la sua sicurezza senza se e senza ma. Il governo italiano deve garantire la sua difesa e ci vuole anche un’operazione a livello europeo. La guerra la sta facendo Netanyahu e va fermato. Crosetto e Meloni sembrano appartenere a due partiti diversi, hanno usato toni diversi, Crosetto più pacato, sicuramente è inaccettabile il tono della Meloni”. Così Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione difesa di Montecitorio, a margine dell’informativa del ministro Crosetto nell’aula della camera.

