

Tel Aviv, 30 set. (Adnkronos) - Il governo israeliano guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu ha approvato all'unanimità la nomina di David Zini a prossimo capo dell'agenzia di sicurezza Shin Bet. L'Alta Corte di Giustizia israeliana riceverà probabilmente petizioni per bloccare la nomina; tuttavia, una fonte del ministero della Giustizia ha dichiarato ad Haaretz che, poiché il Comitato per le nomine degli alti funzionari civili ha approvato la nomina all'unanimità, le probabilità che tali petizioni abbiano successo sono basse.

