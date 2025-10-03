

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Le manifestazioni di queste ore, quando pacifiche e ordinate, meritano il rispetto anche di chi non le condivide. Ma i blocchi in autostrada, sulle tangenziali, sui binari dei treni, in porti e aeroporti, no. Già è in corso uno sciopero generale, con pesanti ripercussioni per i cittadini, che bisogno c’è anche di sfidare la propria e altrui sicurezza, bloccare la libera circolazione, costringere le forze dell’ordine a un lavoro immane?". Così Mariastella Gelmini di Noi Moderati.

"Landini e il Partito democratico condividono queste forme di contestazioni? In nessun altro Paese si è verificata una situazione del genere, nonostante tutte le nazionalità rappresentate negli equipaggi della Flotilla. Prendersela con il governo italiano, facendo pagare ai cittadini e ai lavoratori il prezzo di una strumentalizzazione politica non ha senso e non può giustificare questi eccessi", conclude.

