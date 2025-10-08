

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "I numeri forniti dal ministero dell’Interno parlano chiaro. Negli ultimi due anni, dal pogrom del 7 ottobre in avanti, in Italia si sono verificati 733 episodi di antisemitismo. E durante i disordini di questi ultimi giorni sono rimasti feriti 146 agenti. Siamo stati costretti persino a vedere sfilare per le strade di Roma uno striscione che inneggiava all’attacco del 7 ottobre. Manifestare è sempre legittimo, ma non così". Lo scrive sui social Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.

"Tutto questo alimenta un clima già incandescente, che nulla ha a che fare con Gaza e con la causa palestinese. Dalla sinistra, che preferisce invece ancora minacciare nuove proteste e aizzare le piazze, non una parola di condanna e una seria presa di distanza. Alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine il nostro grazie per l’impegno e la dedizione di ogni giorno", conclude.

