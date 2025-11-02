

Roma, 2 nov (Adnkronos) - "Mohammed Hannoun, presidente dei Palestinesi in Italia, aggira il daspo che lo allontana da Milano e a pochi chilometri dal capoluogo lombardo, a Sesto San Giovanni, torna a professare odio e antisemitismo". Lo dice Mariastella Gelmini, senatrice di Noi moderati.

"Dopo aver inneggiato ad Hamas e all’orrore del 7 ottobre, ieri partecipando all’ennesimo corteo Pro Pal, ha parlato persino di pena di morte nei confronti di presunti 'collaborazionisti di Israele'. L’occasione per scagliarsi anche contro parte della stampa italiana, in particolare contro la giornalista Giulia Sorrentino e la redazione de Il Tempo, a cui va tutta la mia solidarietà. I deliri di Hannoun esasperano un clima già di forte tensione. Non una parola di condanna dalla sinistra”, aggiunge Gelmini.

