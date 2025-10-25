Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Bene il Daspo da Milano per Mohammed Hannoun, presidente dei Palestinesi in Italia, che in diverse occasioni ha inneggiato ad Hamas e all’orrore del 7 ottobre. Non c’è spazio per chi semina odio, violenza, antisemitismo”. Lo ha scritto su X Mariastella Gelmini, senatrice di Noi moderati.
Mo: Gelmini, 'bene Daspo ad Hannoun'
25 ottobre, 2025 • 20:03
