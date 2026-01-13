

Gaza, 13 gen. (Adnkronos) - Un bambino di un anno è morto a Gaza a causa del freddo. Lo ha riferito il ministero della Salute della Striscia guidato da Hamas. I media palestinesi riferiscono che il bambino è morto questa mattina a Deir el-Balah, nel centro della Striscia. Secondo i dati del ministero, con quest'ultimo decesso sale a sette il numero dei bambini di Gaza morti a causa del freddo dal mese scorso.

