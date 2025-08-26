

Gaza, 26 ago. (Adnkronos) - Il ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, riferisce che 75 persone sono state uccise negli attacchi delle Idf nelle ultime 24 ore, 17 delle quali mentre attendevano di ricevere aiuti. Secondo il ministero, dall'inizio della guerra, 62.819 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani a Gaza e 158.629 sono rimasti feriti.

Il ministero ha inoltre riferito che nelle ultime 24 ore tre persone sono morte per malnutrizione, portando a 303 il numero dei decessi causati dalla fame dall'inizio della guerra, tra cui 117 minorenni.

