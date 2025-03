Gaza, 20 mar. (Adnkronos) - Oltre 710 palestinesi sono stati uccisi e 900 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza nelle ultime 48 ore, ha affermato il portavoce dell'ospedale Shuhada al-Aqsa in un'intervista rilasciata ad al-Arabiya News.

Secondo il portavoce, oltre il 70% dei feriti sono donne e bambini, la maggior parte dei quali in gravi condizioni, molti dei quali muoiono in ospedale a causa della mancanza di sufficienti attrezzature mediche. Solo al 15% dei feriti è stato permesso di uscire da Gaza per ricevere cure.