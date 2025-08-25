

Gaza, 25 ago. (Adnkronos) - Funzionari del governo di Gaza hanno confermato che sono 4 i giornalisti uccisi nell'attacco all'ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud della Striscia, nel quale sono morti 14 palestinesi. "Il numero dei giornalisti martiri sale a 244 dopo l'annuncio del martirio di quattro giornalisti nell'attacco all'ospedale Nasser", si legge in una nota dell'ufficio stampa del governo.

