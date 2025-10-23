

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Mi auguro che la magistratura sia solerte nel supportare l'azione delle forze dell'ordine impegnate nell'attività investigativa nella vicenda di Mohammad Hannoun, che parlando a una manifestazione dell’associazione dei palestinesi in Italia sabato 18 ottobre a Milano ha detto, in pubblico, che è giusto uccidere i collaborazionisti palestinesi. Esternazioni gravi, che suscitano sconcerto. Per questo auspico che la magistratura possa affiancare l’azione delle forze di polizia". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri nel corso del question time al ministro dell'Interno Piantedosi.

"Colgo l’occasione - prosegue - per solidarizzare ancora una volta con tutti gli esponenti delle forze dell’ordine rimasti feriti nelle ultime settimane in occasione delle manifestazioni di Bologna, di Torino, di Roma, di Udine. C'è un clima che mi allarma. Ho letto le dichiarazioni di tale Alessandro Corti, consigliere del Pd del Municipio 7 di Milano, che sostiene che la lotta armata sia legittima sulla base del diritto internazionale e ha aggiunto altre considerazioni simili a quelle di Hannoun".

"Se esponenti di partiti presenti in Parlamento fanno affermazioni simili, anche un personaggio come Hannoun può sentirsi autorizzato a dire di tutto. Mi auguro che gli interventi siano tempestivi e adeguati e che non si debba tornare su questo personaggio per commentarne nuove gesta. Sono fiducioso sull'operato del ministro Piantedosi", conclude.

