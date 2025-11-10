

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Il libro ‘Il nuovo Medio Oriente. Il declino della Mezzaluna sciita’, ripercorre circostanze e fatti dal 7 ottobre alla situazione di Gaza, offrendo anche una prospettiva complessiva sull'area medio orientale. Sono millenni che quei territori sono attraversati da conflitti. È una vicenda che dura, ahimè, dalla fuga di Mosè dall'Egitto e affonda le sue radici nella storia. Voglio anche sottolineare la qualità dell’informazione data da Brunori e da altri corrispondenti della Rai in Israele, come Maria Gianniti. E solidarizzo con loro per gli attacchi ricevuti per il solo fatto di aver detto la verità". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo al Senato alla presentazione del libro di Giovan Battista Brunori.

"L'Unrwa è un'organizzazione infiltrata da Hamas, questa è la verità. E se all'Onu non se ne sono accorti, è l'Onu ad avere un problema, non chi denuncia i fatti. La distribuzione degli aiuti al popolo palestinese è stata condizionata da Hamas per creare un clima di tensione. E appena l’esercito israeliano si è ritirato, sempre Hamas ha cominciato a uccidere gli altri palestinesi per regolamenti di conti. Perciò il libro di Brunori nella sua onestà, nella sua ampiezza, offre motivi di riflessione molto equilibrati, così come è equilibrato il lavoro che Brunori e altri corrispondenti Rai stanno svolgendo, anche se a qualcuno forse non va bene", conclude.

