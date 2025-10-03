

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Inaccettabili le minacce contro gli esponenti del governo da parte di troppi manifestanti. Inaccettabili le rinnovate aggressioni in queste ore ad esponenti delle Forze di polizia dal nord al sud. Inaccettabile la linea politica dei manifestanti che prevede la cancellazione di Israele, perché questo è il contenuto degli slogan urlati in varie piazze. L'intolleranza e la violenza caratterizzano queste iniziative". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Tutti vogliamo la pace. Ma proprio questa è la contraddizione. Evidentemente a sinistra alcuni interpretano la pace a modo loro. La mescolano con la violenza contro il popolo in divisa, con le minacce di distruzione di Israele e degli ebrei. Più che il pacifismo è l'antisemitismo che caratterizza i toni delle sinistre in piazza. Chi vuole la pace non ha nulla a che fare con chi semina violenza ed usa linguaggi d'odio e assume atteggiamenti e linguaggi distruttivi nei confronti di chi guida le Istituzioni", conclude.

